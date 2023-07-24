Клишас считает поражение Украины вопросом времени

Поражение Украины в конфликте с Россией является вопросом времени, поскольку у Киева истощается мобилизационный ресурс. Об этом заявил председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас в эфире радио Sputnik.

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Клишас отметил, что быстро восполнить мобилизационный ресурс не получится.

«Это предопределяет поражение Украины, которое становится вопросом времени. Потому что российские ресурсы во всех планах намного больше», — сказал сенатор.

По его словам, кроме поставок вооружений и обучения военных необходимы граждане Украины, готовые идти на фронт.

«Без этого никак не работает вся эта система, которая выстроена на Украине, система по борьбе с РФ, по нанесению нам, как говорят некоторые на Западе, стратегического поражения», — отметил парламентарий.

Ускорить завершение конфликта на Украине можно только одним способом — достижением целей спецоперации, отметил Клишас.