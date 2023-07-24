Путин поздравил Мирзиёева с днем рождения

"Вы вносите большой личный вклад в упрочение стратегического партнерства и союзничества между нашими странами, плодотворного двустороннего сотрудничества в различных областях. Высоко ценю наши добрые, товарищеские отношения. Будем и дальше совместно работать по актуальным вопросам двусторонней, региональной и международной повестки дня", - говорится в послании российского лидера.