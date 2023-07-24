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Захарова назвала "актом международного терроризма" атаку беспилотников на Москву

Атака беспилотников на Москву является "актом международного терроризма", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в беседе с RTVI.

В МИД РФ отреагировали на атаку беспилотников на Москву
© ТАСС

"Акт международного терроризма", – прокомментировала Захарова соответствующий вопрос журналистов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил об ударах БПЛА по двум жилым зданиям в Москве. По его словам, в результате атаки отсутствуют серьезные разрушения и пострадавшие. Все оперативные службы работают на месте, заверил столичный градоначальник.

Опубликованы кадры с места падения БПЛА в Москве

Позже в Минобороны отметили, что украинские БПЛА были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, после чего они потерпели крушение.

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