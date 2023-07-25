В Совфеде предсказали появление нового государства на обломках Украины

На украинской территории может появиться новая страна, дружественная России , заявил член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков , которого цитирует РИА Новости. По его словам, причиной проблем Украины является курс на Запад, принятый руководством государства.

«После прекращения военного конфликта на обломках Украины появится новое государство, которое будет дружественным России <…> Прозападный курс и ориентиры стали роковыми для Украины. Если бы власти Украины избрали в 1991 году курс на сближение с Россией, то сейчас их страна была бы успешным и развивающимся государством», — отметил Цеков.

Россия начала специальную военную операцию на Украине в конце февраля 2022 года в ответ на просьбу о помощи от глав ДНР и ЛНР. По итогам сентябрьских референдумов Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области вошли в состав России. Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.