$90.38-0.47100.66-1.18

Путин рассказал о застарелых конфликтах между государствами

Страны Африки больше других страдают от застарелых конфликтов и новых вызовов. Такое мнение выразил президент России Владимир Путин в статье «Россия и Африка: объединяя усилия для мира, прогресса и успешного будущего», пишет ТАСС.

Путин рассказал о застарелых конфликтах между государствами
© РИА Новости

Как говорится в публикации, сегодня ситуация в мире крайне нестабильная. Застарелые конфликты углубляются, они присутствуют практически в каждом регионе, новые вызовы и угрозы также не дают людям перевести дух и влияют на повседневную жизнь.

Глава РФ считает, что больше всего от глобальных проблем и напряженных отношений между государствами страдает Африка.

Ранее Владимир Путин поддержал сбалансированный подход стран Африки к украинскому конфликту. Он подчеркнул, что развитие отношений с государствами на континенте — приоритет для внешней политики РФ.

Он также заверил, что Россия после выходы из зерновой сделки готова бесплатно или на коммерческой основе заменить украинское зерно, в этом году ее ждет рекордный урожай. Глава РФ объяснил, почему Москва приняла решение о выходе из соглашения — предполагалось, что зерно из Украины будет экспортироваться в бедные страны, тем самым снижая угрозу голода. Однако на деле более 70% продовольствия поступило в страны с высоким и выше среднего уровнями доходов, заявил Путин.

5
Главные новости
Больше новостей
Рамблер: главные новости