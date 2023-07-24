Путин рассказал о застарелых конфликтах между государствами
Страны Африки больше других страдают от застарелых конфликтов и новых вызовов. Такое мнение выразил президент России Владимир Путин в статье «Россия и Африка: объединяя усилия для мира, прогресса и успешного будущего», пишет ТАСС.
Как говорится в публикации, сегодня ситуация в мире крайне нестабильная. Застарелые конфликты углубляются, они присутствуют практически в каждом регионе, новые вызовы и угрозы также не дают людям перевести дух и влияют на повседневную жизнь.
Глава РФ считает, что больше всего от глобальных проблем и напряженных отношений между государствами страдает Африка.
Ранее Владимир Путин поддержал сбалансированный подход стран Африки к украинскому конфликту. Он подчеркнул, что развитие отношений с государствами на континенте — приоритет для внешней политики РФ.
Он также заверил, что Россия после выходы из зерновой сделки готова бесплатно или на коммерческой основе заменить украинское зерно, в этом году ее ждет рекордный урожай. Глава РФ объяснил, почему Москва приняла решение о выходе из соглашения — предполагалось, что зерно из Украины будет экспортироваться в бедные страны, тем самым снижая угрозу голода. Однако на деле более 70% продовольствия поступило в страны с высоким и выше среднего уровнями доходов, заявил Путин.