Россия готова бесплатно или на коммерческой основе заменить украинское зерно, в этом году ее ждет рекордный урожай. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин в статье «Россия и Африка: объединяя усилия для мира, прогресса и успешного будущего», передает ТАСС.

Он указал, что смыслом заключения зерновой сделки изначально было обеспечение глобальной продовольственной безопасности, помощь беднейшим странам Азии, Африки и Латинской Америки, а также снижение угрозы голода. Однако на самом деле Запад использовал это соглашение исключительно для «обогащения европейского и американского бизнеса», считает Путин, так как зерно на самом деле просто вывозили и перепродавали.

Он пояснил, что за почти год функционирования зерновой сделки из Украины было экспортировано в общей сложности 32,8 млн тонн грузов. Однако более 70% продовольствия поступило в страны с высоким и выше среднего уровнями доходов, в том числе государства Европейского союза. В то же время Эфиопия, Судан и Сомали, а также Йемен и Афганистан получили менее 3% от общего объема — меньше одного миллиона тонн.