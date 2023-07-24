Путин написал статью для СМИ Африки об отношениях с этим континентом и зерновой сделке

Президент РФ Владимир Путин в преддверии второго саммита и экономического и гуманитарного форума Россия — Африка написал статью для читателей ведущих африканских СМИ. Его статья под названием "Россия и Африка: объединяя усилия для мира, прогресса и успешного будущего" опубликована на сайте Кремля. В своей статье глава государства поделился своим взглядом на развитие отношений с Африканским континентом, а также назвал приоритетные направления для сотрудничества в ближайшие десятилетия.

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По его словам, РФ будет динамично развивать всю палитру экономических связей с Африкой – и с отдельными странами, и с объединениями. Он указал на большую значимость предстоящего саммита, на котором планируется принять комплексную декларацию, ряд совместных заявлений, утвердить план действий форума партнерства. Кроме того, российский лидер поднял тему зерновой сделки.