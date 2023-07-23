Путин заявил о значительных потерях среди иностранных наёмников на Украине

Зарубежные наёмники на Украине несут значительные потери «из-за своей глупости», заявил Владимир Путин. В ходе встречи с белорусским лидером Александром Лукашенко российский президент также отметил, что общественность стран, власти которых посылают людей для участия в боевых действиях на Украине, должна быть осведомлена о происходящем.

Владимир Путин заявил о значительных потерях среди иностранных наёмников, воюющих на стороне ВСУ.

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«Что касается иностранных наёмников, то они тоже несут значительные потери», — сказал российский президент в ходе встречи со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко.

Президент Белоруссии в продолжение беседы предположил, что наёмники несут потери из-за выбранной ими тактики. «Из-за своей глупости», — пояснил Путин.

Наряду с этим российский президент отметил, что зарубежная общественность должна знать об участии своих соотечественников в конфликте на Украине.

«Общественность стран, правительства которых посылают людей сегодня в зону боевых действий, тоже должна знать о том, что там происходит. И мы будем доводить это до людей с тем, чтобы они давали оценку действиям своих правителей», — сказал Путин.

В ходе беседы с Лукашенко российский президент также отметил, что накануне число потерянных ВСУ за один день образцов иностранной техники достигло пиковых значений.

«Иностранных, пожалуй, столько не уничтожали за один день. Просто там, с той стороны, действовали подразделения, полностью укомплектованные иностранной техникой», — сказал Путин.

Минобороны РФ систематически сообщает о фактах уничтожения зарубежных наёмников, принимающих участие в конфликте на Украине. В сводке ведомства от 23 июля сообщалось об ударе высокоточным оружием по объектам в районе Одессы, где готовились теракты против России.

«На поражённых объектах находились иностранные наёмники. Все спланированные к удару цели уничтожены», — заявили в МО РФ.

В предшествующий этому день в МО РФ опубликовали подробности удара по территории академии сухопутных войск ВСУ во Львове 6 июля. В ведомстве рассказали, что в результате уничтожено большое количество размещавшихся там польских и немецких наёмников.

Как заявил тогда официальный представитель МО РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, всего за время СВО на Украине уничтожено около 4990 иностранных боевиков. По данным ведомства, ещё 4910 наёмников сбежали из районов боевых действий, покинув территорию Украины.

До этого, 10 июля, в МО РФ заявили, что киевский режим усилил вербовочную работу в странах Азии, Латинской Америки и Ближнего Востока на фоне срыва новой волны мобилизации на Украине, а также с целью сокрытия крупных потерь в рядах ВСУ.

Согласно опубликованным на тот момент данным, с 24 февраля 2022 года на Украину для участия в боевых действиях на стороне ВСУ официально прибыло 11 675 иностранных наёмников из 84 государств.

Как отметили в ведомстве, наибольшее количество наёмников прибыло на Украину в марте-апреле 2022 года, но после первых понесённых потерь количество прибывающих сократилось.

По данным МО РФ, наиболее многочисленные группы прибыли на Украину из Польши (более 2,6 тыс. человек), США и Канады (900 и более), Грузии (свыше 800), Великобритании и Румынии (по 700 и более.), Хорватии (более 300), а также из Франции (около 200).

Как отметили в российском оборонном ведомстве, командиры подразделений ВСУ, действующих на линии боевого соприкосновения, не привлекаются к ответственности за потери среди иностранных наёмников. По данным российской стороны, иностранных боевиков бросают на штурм позиций в первую очередь, а их эвакуация проводится по остаточному принципу после вывоза украинских военнослужащих.