Захарова прокомментировала повреждение Спасо-Преображенского собора

"Во-первых, после того, что киевский режим сотворил с десятками православных церквей, с Киево-Печерской лаврой, реликвиями, памятниками и мемориалами, у него нет никакого права апеллировать к законности, - написала она в Telegram-канале. - Кстати, повреждения Спасо-Преображенского собора тоже на совести киевского режима и безграмотных операторов комплексов ПВО, которые ВСУ намеренно располагают в жилых кварталах - это уже подтвердило Минобороны".