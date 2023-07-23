В Госдуме оценили значение ударов ВС России в районе Одессы

Удары российской армии в районе Одессы можно считать, прежде всего, ударами по специальным службам западных стран, в том числе США, заявил член комитета Госдумы по безопасности Адальби Шхагошев. Об этом пишет РИА Новости.

По словам политика, Запад давно создает по всему миру базы для подготовки терактов.

«Такие упреждающие удары по террористическим базам однозначно предотвращают десятки терактов на нашей территории», — оценил он значение действий Вооруженных сил (ВС) РФ.

Шхагошев объяснил, что российские войска уничтожают объекты террористической инфраструктуры.