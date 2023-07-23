В России назвали предпосылки к конфликту на Украине

В начале 90-х США начали активно осваивать бывшую Украинскую ССР. Тогда и зародились первые предпосылки украинского конфликта. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» сообщил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

«Соединенными Штатами выбирались фокусные группы. Шла работа по молодежи. Приглашались отдельные специалисты для прохождения стажировок в разные учебные заведения. Одним словом, шла эшелонированная проработка в долгую в надежде на то, что именно Украина станет яблоком раздора в центре Европы и будет мешать бывшим советским республикам становиться на ноги», — рассказал он.

Сегодня часть американцев считает, что все было сделано правильно. Другая часть убеждена, что самой большой стратегической ошибкой Запада в отношении бывшего СССР было решение о расширении НАТО за счет Восточной Европы и бывших советских республик.

При этом, по словам Карасина, на конфликт сказалась и политика бывшего президента СССР Михаила Горбачева.

«Михаил Сергеевич — это перестройка, гласность и демократия там, где только можно во всех вопросах, вывод без всяких условий наших вооруженных подразделений из бывших социалистических стран без всяких условий, без всякого графика, который можно было растянуть. Это все оставило след», — заключил собеседник «Ленты.ру».

Ранее газета The Wall Street Journal (WSJ) сообщила, что бывший президент США Ричард Никсон предсказал конфликт на Украине 30 лет назад.