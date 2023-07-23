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В Госдуме обвинили США в стремлении устроить геноцид славянского народа

США хотят устроить геноцид славянского народа, поставляя Киеву оружие массового уничтожения. Об этом заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет, передает РИА Новости.

В Госдуме обвинили США в стремлении устроить геноцид славянского народа
© РИА Новости

Он отметил, что Вашингтон осознанно поставляет киевскому режиму запрещенное оружие. Оно не может существенно изменить ситуацию на фронте, и его разрушительная сила направлена на уничтожение гражданского населения,

«Тем самым искусственно регулируя срежиссированный ими процесс уничтожения чуждого им славянского мира и народа», - сказал Шеремет.

Ранее экс-депутат бундестага ФРГ Вальдемар Гердт заявил что западные элиты превратили Украину в плацдарм для самоуничтожения славянского народа, спровоцировав военный конфликт.

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