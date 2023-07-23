США хотят устроить геноцид славянского народа, поставляя Киеву оружие массового уничтожения. Об этом заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет , передает РИА Новости.

Он отметил, что Вашингтон осознанно поставляет киевскому режиму запрещенное оружие. Оно не может существенно изменить ситуацию на фронте, и его разрушительная сила направлена на уничтожение гражданского населения,