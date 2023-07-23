В Госдуме обвинили США в стремлении устроить геноцид славянского народа
США хотят устроить геноцид славянского народа, поставляя Киеву оружие массового уничтожения. Об этом заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет, передает РИА Новости.
Он отметил, что Вашингтон осознанно поставляет киевскому режиму запрещенное оружие. Оно не может существенно изменить ситуацию на фронте, и его разрушительная сила направлена на уничтожение гражданского населения,
«Тем самым искусственно регулируя срежиссированный ими процесс уничтожения чуждого им славянского мира и народа», - сказал Шеремет.
Ранее экс-депутат бундестага ФРГ Вальдемар Гердт заявил что западные элиты превратили Украину в плацдарм для самоуничтожения славянского народа, спровоцировав военный конфликт.
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