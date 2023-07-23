Путин на переговорах с Лукашенко: Главное

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в ходе встречи в Константиновском дворце, расположенном в Стрельне под Санкт-Петербургом, обсудили ключевые вопросы текущей повестки. «Рамблер» собрал самые важные высказывания российского лидера.

Потери украинской армии превысили 26 тыс. человек

Путин отметил, что Украина действительно предпринимала попытки наступать. Он добавил, что контрнаступление ВСУ провалилось.

Александр Лукашенко рассказал, что западные эксперты заявляют о значительных потерях ВСУ в ходе контрнаступления. По их данным, Украина потеряла порядка 26 тыс. солдат и офицеров.

«Больше… уже больше», - пояснил Путин.

По словам президента, за последние сутки в зоне СВО было уничтожено рекордное количество иностранной бронетехники.

Иностранные наемники гибнут «по глупости»

Глава России отметил, что не только ВСУ несут большие потери, но и подразделения, сформированные из иностранных наемников.

По его мнению, иностранцы гибнут «из-за своей глупости». Путин добавил, что в обязательном порядке будет стремиться довести информацию о гибели наемников до общественности тех стран, из которых они прибыли на Украину.

«И мы будем доводить это до людей с тем, чтобы они давали оценку действиям своих правителей», - уточнил российский лидер.

Вопросы региональной безопасности

Путин заметил, что в ходе переговоров в дальнейшем будут затронуты вопросы региональной безопасности.

«Надеюсь, что сегодня и завтра будет еще возможность все это обсудить», - полагает президент.

Экономика Союзного государства

В ходе обсуждения экономической сферы Путин заявил, что все планы России и Белоруссии реализуются, причем лучшими темпами, чем ожидалось.