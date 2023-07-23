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Путин на переговорах с Лукашенко: Главное

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в ходе встречи в Константиновском дворце, расположенном в Стрельне под Санкт-Петербургом, обсудили ключевые вопросы текущей повестки. «Рамблер» собрал самые важные высказывания российского лидера.

Путин на переговорах с Лукашенко: Главное
© РИА Новости

Потери украинской армии превысили 26 тыс. человек

Путин отметил, что Украина действительно предпринимала попытки наступать. Он добавил, что контрнаступление ВСУ провалилось.

Александр Лукашенко рассказал, что западные эксперты заявляют о значительных потерях ВСУ в ходе контрнаступления. По их данным, Украина потеряла порядка 26 тыс. солдат и офицеров.

«Больше… уже больше», - пояснил Путин.

По словам президента, за последние сутки в зоне СВО было уничтожено рекордное количество иностранной бронетехники.

Иностранные наемники гибнут «по глупости»

Глава России отметил, что не только ВСУ несут большие потери, но и подразделения, сформированные из иностранных наемников.

По его мнению, иностранцы гибнут «из-за своей глупости». Путин добавил, что в обязательном порядке будет стремиться довести информацию о гибели наемников до общественности тех стран, из которых они прибыли на Украину.

«И мы будем доводить это до людей с тем, чтобы они давали оценку действиям своих правителей», - уточнил российский лидер.

Вопросы региональной безопасности

Путин заметил, что в ходе переговоров в дальнейшем будут затронуты вопросы региональной безопасности.

«Надеюсь, что сегодня и завтра будет еще возможность все это обсудить», - полагает президент.

Экономика Союзного государства

В ходе обсуждения экономической сферы Путин заявил, что все планы России и Белоруссии реализуются, причем лучшими темпами, чем ожидалось.

Глава государства подчеркнул, что все основные показатели дают основание полагать, что «этот год, во всяком случае, Россия и Белоруссия пройдут спокойно и уверенно», а также продемонстрируют хорошие показатели роста.

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