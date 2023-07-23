Путин заявил о рекордном количестве подбитых Leopard и Bradley в зоне СВО

За минувшие сутки в зоне СВО было уничтожено рекордное количество иностранной техники ВСУ, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко . По словам последнего, за один бой российские бойцы подбили более 15 танков Leopard и свыше 20 БМП Bradley.

Глава государства подчеркнул, что со стороны украинской армии действовали подразделения, полностью укомплектованные иностранной техникой. Путин добавил, что с начала попыток контрнаступления ВСУ потеряли 26 тысяч военных. На прошлой неделе, 11 июля, министр обороны РФ Сергей Шойгу озвучил такие же цифры потерь ВСУ с 4 июня, также глава МО РФ докладывал о поражении более трех тысяч единиц украинской техники.