Переговоры Путина и Лукашенко продлятся два дня

Президент России Владимир Путин сообщил, что его переговоры с белорусским коллегой Александром Лукашенко продлятся два дня. Об этом он сообщил журналистам в Константиновском дворце, передает РИА Новости.

«Я кое-какие планы свои изменил, можем полтора-два дня провести», — сказал он.

Ранее сообщалось, что Путин 23 июля встретится с белорусским коллегой Александром Лукашенко, который посетит РФ с рабочим визитом.

Стороны обсудят актуальные вопросы дальнейшего развития российско-белорусских отношений, стратегическое партнерство и союзничество, а также интеграционного взаимодействия в рамках Союзного государства.

В Минске также подтвердили встречу. Агентство БелТА со ссылкой на пресс-службу белорусского президента сообщило, что в повестке будет «широкий круг наиболее важных и базовых для двухсторонних отношений тем».