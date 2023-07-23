Путин: За сутки уничтожено рекордное число иностранной техники в зоне СВО
Рекордное число иностранной военной техники было уничтожено за прошедшие сутки в зоне спецоперации на Украине, сообщил президент России Владимир Путин в ходе встречи со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко.
По словам президента Беларуси, за один бой уничтожены более 15 танков Leopard и свыше 20 бронемашин Bradley.
"Иностранных, пожалуй, столько не уничтожали за один день", - отметил Путин.
"С той стороны просто действовали подразделения, полностью укомплектованные иностранной техникой", - добавил он.