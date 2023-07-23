В Минобороны прокомментировали повреждение Спасо-Преображенского собора в Одессе

Минобороны РФ опровергло утверждения Киева о попадании российской высокоточной ракеты в Спасо-Преображенский собор Одессы. Военное ведомство выпустило специальное заявление по этому поводу.

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В заявлении говорится, что распространяемая киевским режимом информация не соответствует действительности. Ликвидированные сегодня ночью украинские военные объекты находились вдалеке от храма.

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«Все назначенные для поражения и уничтоженные ночью 23 июля т.г. объекты, где киевским режимом совместно с иностранными специалистами готовились террористические акты против Российской Федерации, располагались на безопасной дистанции от храмового комплекса», - сказано в сообщении.

Отмечается, что ВС РФ планируют удары высокоточным оружием по объектам военной и террористической инфраструктуры киевского режима только после тщательной проверки.

Информация об объектах проверяется и подтверждается по нескольким каналам. Это заведомо исключает поражение гражданских объектов с мирным населением, а также объектов культурного и исторического наследия.

В Минобороны также проанализировали опубликованные фото и видео пострадавшего Спасо-Преображенского храма.

«Наиболее вероятной причиной его разрушения стало падение украинской зенитной управляемой ракеты в результате безграмотных действий операторов комплексов ПВО, которые ВСУ намеренно располагают в жилых кварталах населенных пунктов, в том числе в городе Одесса», - сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Одессе после взрывов получил повреждения Спасо-Преображенский кафедральный собор, располагающийся в центре города.

По мнению военных экспертов, храм был поврежден украинской ракетой комплекса С-300, который ВСУ применяли, надеясь отразить российскую атаку.