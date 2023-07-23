В Санкт-Петербурге началась встреча Путина и Лукашенко
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с лидером Белоруссии Александром Лукашенко, который находится в России с рабочим визитом.
Глава белорусского государства прибыл в РФ накануне вечером.
Как сообщалось ранее, лидеры планируют обсудить актуальные вопросы дальнейшего развития российско-белорусских отношений стратегического партнерства и союзничества, а также интеграционного взаимодействия в рамках Союзного государства.
Помимо этого, Путин и Лукашенко в ходе беседы могут затронуть темы безопасности, международной повестки дня, экономического взаимодействия и совместного противостояние незаконному санкционному давлению.