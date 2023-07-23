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В Санкт-Петербурге началась встреча Путина и Лукашенко

Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с лидером Белоруссии Александром Лукашенко, который находится в России с рабочим визитом.

В Санкт-Петербурге началась встреча Путина и Лукашенко
© РИА Новости

Глава белорусского государства прибыл в РФ накануне вечером.

Как сообщалось ранее, лидеры планируют обсудить актуальные вопросы дальнейшего развития российско-белорусских отношений стратегического партнерства и союзничества, а также интеграционного взаимодействия в рамках Союзного государства.

Лукашенко прибыл в Россию на встречу с Путиным

Помимо этого, Путин и Лукашенко в ходе беседы могут затронуть темы безопасности, международной повестки дня, экономического взаимодействия и совместного противостояние незаконному санкционному давлению.

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