В Санкт-Петербурге началась встреча Путина и Лукашенко

Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с лидером Белоруссии Александром Лукашенко, который находится в России с рабочим визитом.

Глава белорусского государства прибыл в РФ накануне вечером.

Как сообщалось ранее, лидеры планируют обсудить актуальные вопросы дальнейшего развития российско-белорусских отношений стратегического партнерства и союзничества, а также интеграционного взаимодействия в рамках Союзного государства.