Путин проведет встречу с Лукашенко

Российский лидер Владимир Путин проведет встречу с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, который прибыл в Россию с рабочим визитом вечером 22 июля, сообщает ТАСС.

Главы государств продолжат обсуждать вопросы дальнейшего развития двухсторонних отношений стратегического партнерства и союзничества, а также интеграционного взаимодействия в рамках Союзного государства, заявили в Кремле. По сообщению Минска, президенты затронут широкий круг наиболее важных и базовых для двух стран тем: вопросы безопасности, международной повестки дня, экономическое взаимодействие, реализацию союзных программ, совместное противостояние западным санкциям.

Ранее Лукашенко заявил о том, что договорился встретиться с президентом РФ в ближайшее время. Он сообщил, что намеревается обсудить ситуацию вокруг ЧВК «Вагнер» и вопросы «дальнейшего функционирования» компании.

Сегодня Минск и Москва реализуют 28 союзных программ, предусматривающих сближение макроэкономической политики, интеграцию платежных систем, гармонизацию валютного регулирования и других. Страны договорились о создании единых рынков газа, нефти и нефтепродуктов, а также электроэнергии.