Кабмин не поддержал законопроект о штрафах за выгул опасных собак без намордника

В правительстве отклонили законопроект Заксобрания Петербурга о штрафах при выгуле собак потенциально опасных пород без намордника и поводка. Отзыв размещен в электронной Госдумы.

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Петербургские парламентарии предложили ввести административную ответственность за выгул питомцев с нарушениями безопасности, в частности штрафовать владельцев на сумму от 1,5 до 3 тысяч рублей для физлиц, от 5 до 15 тысяч рублей — для должностных лиц и от 15 до 30 тысяч рублей для юрлиц.

В кабмине инициативу посчитали избыточной, поскольку в июне уже приняли поправки об административной ответственности за нарушения требований в области обращения с животными, повлекшие причинение вреда жизни или здоровью граждан либо имуществу, если это не входит в понятие уголовного преступления. Согласно поправкам, владельца животного могут оштрафовать на сумму до 200 тысяч рублей, если оно набросилось на прохожего или сломало его вещи.