В России оценили помощь НАТО Украине в разблокировке зернового коридора

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков усомнился в помощи НАТО Украине в разблокировке черноморского зернового коридора. Своим мнением депутат поделился в разговоре с «Лентой.ру».
Парламентарий отметил, что в последнее время президент Украины Владимир Зеленский стал чаще обращаться к западным партнерам с разными просьбами о помощи.
«Часть из его хотелок удовлетворяется, хотя и не в тех объемах, которых хотелось бы самому Зеленскому. Но самые принципиальные вещи для нынешнего киевского режима, связанные с включением Украины в состав НАТО, решены не были», — заявил Новиков.
Ранее президент Украины призвал генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга созвать Совет Украина — НАТО по ситуации в Черном море с зерновым коридором.
По словам Зеленского, он вместе с генсеком НАТО смог продумать первоочередные и будущие шаги, которые необходимы для разблокирования и функционирования черноморского зернового коридора.
17 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о прекращении участия страны в зерновой сделке.