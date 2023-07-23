В России оценили помощь НАТО Украине в разблокировке зернового коридора

«Часть из его хотелок удовлетворяется, хотя и не в тех объемах, которых хотелось бы самому Зеленскому. Но самые принципиальные вещи для нынешнего киевского режима, связанные с включением Украины в состав НАТО, решены не были», — заявил Новиков.