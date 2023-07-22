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Посол России предостерег НАТО от агрессии против Белоруссии

Первый же шаг НАТО через белорусскую границу станет для альянса последним, заявил посол России в Минске Борис Грызлов. Российского дипломата цитирует белорусское издание БелТА.

Посол России предостерег НАТО от агрессии против Белоруссии
© РИА Новости

«Первый же шаг войск стран НАТО или любого другого агрессора через белорусскую границу станет для них последним. Не будет никаких полумер, "последних предупреждений" и предупредительных выстрелов в воздух», — сказал посол.

По словам Грызлова, нападение на Белоруссию «юридически и фактически будет считаться нападением на Союзное государство», за которым сразу последует ответ.

Ранее министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что Германия готова помочь Польше в защите ее восточной границы.

До этого представитель комитета министров Польши по вопросам безопасности Збигнев Хоффман назвал провокацией совместные маневры армии Белоруссии и частной военной компании (ЧВК) «Вагнер».

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