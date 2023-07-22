Сенатор назвал причину, по которой Макрона не пустили на саммит БРИКС в ЮАР

Заявки на вступление в БРИКС от ряда государств незападного мира являются четким сигналом о стремлении к многополюсному миру, рассказал в своем Telegram-канале сенатор Алексей Пушков.

©

Пушков отметил, что на днях заявку на вступление в организацию подали власти Алжира.

По его мнению, желание Алжира и других стран незападного мира вступить в экономический клуб - четкий сигнал к многополюсному миру Кроме того, поступающие в организацию заявки свидетельствуют о том, что монополия Запада в международных институтах постепенно разрушается, заметил Пушков.

Сенатор пояснил, что западные лидеры самостоятельно не откажутся от монополии. На фоне этого, добавил он, будут утверждаться новые институты, в которые ведущим странам западного альянса не будет доступа.

Ярким примером этого, полагает Пушков, является отказ БРИКС допустить на саммит в ЮАР главу Франции Эммануэля Макрона.

Напомним, что французский лидер выразил желание попасть на саммит в июне 2023 года. Его просьба была сочтена неуместной.

Ранее Пушков сообщил, на фоне высказываний бразильских официальных лиц, что усталость от конфликтов становится политически значимой только тогда, когда из-за нее меняются подходы сторон к проблеме.