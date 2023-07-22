В России отреагировали на планы Зеленского уничтожить Крымский мост

«Я вспомнил слова нашего президента после последнего теракта на Крымском мосту. Он сказал: "Смысл был наносить удары по этому мосту, поскольку по нему давно не перевозится никакая военная техника, не перемещаются наши вооруженные силы?" Этот мост имеет чисто гражданское значение, а в период отпусков там просто люди ехали отдыхать. А он продолжает называть этот мост главной целью. Это чистая, абсолютная идея террористов», — сказал российский сенатор.