Медведев отреагировал на шутку Байдена про искусственный интеллект

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев вспомнил творчество рок-группы Green Day после того, как Байден в шутку назвал себя «искусственным интеллектом». Уточняется, что речь идет о песне группы из одноименного альбома American Idiot.

Когда вы слушаете хит Green Day из одноименного альбома 2004 года, становится ясно, что имел в виду «сонный Джо» (Байден — NEWS.ru), говоря, что он искусственный интеллект, — написал Медведев.

Ранее президент США Джо Байден во время выступления в Белом доме в шутку назвал себя искусственным интеллектом. Американский лидер охарактеризовал свою персону подобным образом в ходе краткой речи по проблемам разработок с применением технологий ИИ. Сообщается, что на выступлении в Белом доме были представители руководства крупнейших американских технологических компаний, в том числе президенты Microsoft, Google и Meta (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена).