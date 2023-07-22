Медведев пошутил над Байденом из-за слов про искусственный интеллект
Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев прокомментировал шутку лидера США Джо Байдена про искусственный интеллект. Он иронично вспомнил хит группы Green Day, пишет URA.RU со ссылкой на Twitter российского политика.
«Когда вы слушаете хит Green Day из одноименного альбома 2004 года, становится ясно, что имел в виду "сонный Джо", говоря, что он искусственный интеллект», — написал он.
Издание поясняет, что седьмой альбом американской рок-группы Green Day называется American Idiot. Он был выпущен 21 сентября 2004 года, в его составе 13 композиций.
Ранее жена президента США Джилл Байден выразила негодование идеей Республиканской партии проверить умственные способности ее супруга. Эту инициативу она посчитала смешной.
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