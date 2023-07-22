Назван порядок действий на Крымском мосту в случае тревоги

Так, в случае прохождения досмотра перед въездом, водителю необходимо сложить все вещи в автомобиль, убедиться, что все попутчики вернулись в машину, и направиться в безопасное место.

При нахождении непосредственно на мосту надо следовать указаниям системы громкоговорителей, не останавливаться и не совершать опасных маневров, не покидать машину, а также соблюдать установленную скорость и двигаться в сторону выезда с моста. Если же во время сигнала тревоги машина находится в очереди на досмотр, то всем пассажирам нужно вернутся в нее и следовать в безопасное место.