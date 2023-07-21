Захарова: Россия ожидает реакции Гутерриша в отношении меморандума РФ и ООН

"В предстоящий период ожидаем реакции генсекретаря ООН по его планам в отношении меморандума Россия-ООН, который, как известно, действует три года и для выхода из которого необходимо предварительное (за три месяца) письменное уведомление. Это покажет истинные намерения ооновцев в контексте обеспечения глобальной продовольственной безопасности и борьбы с голодом, под предлогами которых в Секретариате ООН до последнего времени, по сути, занимались, скорее, обслуживанием украинского коммерческого зернового экспорта в "сытые" страны", - отметила дипломат.