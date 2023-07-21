Захарова объяснила недопуск российского журналиста на брифинг с участием Кулебы

Российского журналиста отказались пускать на прошедший в Пакистане брифинг с участием главы МИД Украины Дмитрия Кулебы из-за страха министра. Такое мнение выразила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова , передает ТАСС .

По ее словам, глава украинского внешнеполитического ведомства «струсил отвечать на вопросы единственного заявленного на мероприятие российского журналиста». Дипломат назвала произошедшее «очередной топорной выходкой» украинских властей. Она подчеркнула, что недопуск корреспондента не вызывает удивления, обратив внимание на непрофессиональное поведение Киева, который «ни во что не ставит журналистскую этику».