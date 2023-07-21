МИД РФ: Враждебные действия США и Канады получат должный отпор

Враждебные действия США и Канады, объявивших России тотальную гибридную войну, получат должный отпор и без ответа не останутся. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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По ее словам, очередная санкционная волна, которая была инициирована Вашингтоном и его верным вассалом в лице Оттавы, демонстрирует бессилие американских и канадских властей в достижении декларируемой ими цели по обрушению российской экономики и нанесения России стратегического поражения.

"Отсюда проистекает лихорадочное стремление "бить по площадям", чуть ли не поголовно включая в "черные списки" предприятия ВПК, телекоммуникационные компании и финансовые институты, а также неугодных бизнесменов и даже деятелей культуры", - отмечается в размещенном на официальном портале МИД РФ комментарии Марии Захаровой в связи с объявленными США и Канадой новыми антироссийскими санкциями.

При этом, как отмечает она, включающиеся в санкционные списки компании и физические лица, похоже, берутся из телефонных справочников и разного рода списков, формированием которых занимается киевский режим и пригретые Западом несистемные оппозиционеры.

В качестве подтверждения своих слов Мария Захарова приводит в пример действия официальной Оттавы, которая, как подметила дипломат, традиционно пытается бежать впереди американского старшего брата и выслуживается перед ним. Она указала, что канадские власти закрыли по политическим основаниям въезд в Канаду целому ряду российских актеров и популярных певцов, а также музыкальному продюсеру Иосифу Пригожину и режиссеру Никите Михалкову.