В Совфеде напомнили о позиции Путина и Шойгу по призывному возрасту

Президент России Владимир Путин и министр обороны страны Сергей Шойгу придерживаются позиции, что нижняя граница призывного возраста должна составлять 21 год. Об этом напомнил глава оборонного комитета Совета Федерации Виктор Бондарев в своем Telegram-канале.

«Должно быть закреплено то, о чем говорил министр обороны России Сергей Кужугетович Шойгу на коллегии и что поддержал президент России Владимир Владимирович Путин: нижняя граница призывного возраста должна составлять 21 год, верхняя — 30 лет», — пояснил сенатор.

Он добавил, что поправка о сохранении нижней границы призывного возраста на уровне 18 лет при одновременном повышении верхней границы до 30 лет в комитет Совфеда не поступала и соответственно его членами не обсуждалась. Член Совфеда также считает, что в законопроекте нужно предусмотреть право поступать на срочную службу с 18 лет только по личному желанию.

В июне Госдума приняла в первом чтении законопроект о поэтапном повышении призывного возраста. Тогда документ предусматривал повышение нижней границы призывного возраста до 21 года.