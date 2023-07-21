Клишас посоветовал прочитать конституцию авторам проекта о лишении гражданства

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил, что посоветует прочитать Конституцию РФ своим коллегам, внесшим в Госдуму законопроект о возможности лишения гражданства по рождению.

Ранее группа сенаторов от Крыма, Севастополя и Луганской Народной Республики Сергей Цеков, Екатерина Алтабаева, Сергей Колбин и Ольга Бас внесли в Госдуму законопроект, который распространяет прекращение гражданства за совершение некоторых тяжких преступлений Уголовного кодекса РФ в том числе и на россиян по рождению.