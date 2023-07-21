Вершинин: зерновой коридор использовался для совершении террористических атак по инфраструктуре РФ

Гуманитарный зерновой коридор использовался для организации террористических атак по российской инфраструктуре, в том числе Крымскому мосту и военно-морской базе в Севастополе. Такое заявление сделал заместитель главы МИД РФ Сергей Вершинин, передает ТАСС.

«У нас действовал морской гуманитарный коридор из Стамбула до Одессы, Черноморска, Южного, по которому можно и нужно было спокойно проходить судам. Который не подвергался внешнему силовому воздействию. Но он использовался, как мы знаем, для организации террористических атак», — сказал Вершинин на брифинге.

В частности, по его словам, с помощью зернового коридора были дважды организованы атаки на Крымский мост, а также удар по Черноморскому флоту ВМФ России на военно-морской базе в Севастополе в октябре 2022 года.

Вершинин допустил возобновление зерновой сделки, но только при выполнении всех требований России, которые она ставила в самом начале запуска инициативы.