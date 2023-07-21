В ГД внесен проект о лишении гражданства за дискредитацию армии

В Госдуму внесли законопроект, который предлагает лишение гражданства РФ по рождению за дезертирство, дискредитацию армии и призывы к экстремизму. Авторами выступили несколько сенаторов.

В пояснительной записке к документу они заявили, что реализация инициативы повысит гарантии равенства граждан перед законом и равенства конституционно-правового статуса всех субъектов Российской Федерации.

Поправки предлагается внести в федеральный закон «О гражданстве Российской Федерации».