В ГД внесен проект о лишении гражданства за дискредитацию армии

В Госдуму внесен проект о лишении гражданства по рождению за дискредитацию армии
В Госдуму внесли законопроект, который предлагает лишение гражданства РФ по рождению за дезертирство, дискредитацию армии и призывы к экстремизму. Авторами выступили несколько сенаторов.
В пояснительной записке к документу они заявили, что реализация инициативы повысит гарантии равенства граждан перед законом и равенства конституционно-правового статуса всех субъектов Российской Федерации.
Поправки предлагается внести в федеральный закон «О гражданстве Российской Федерации».
В России на законодательном уровне утвердили возможность лишения гражданства лиц, чья деятельность угрожает нацбезопасности
Сейчас лишение гражданства за пободные обвинения распространяется только на лиц с приобретенным гражданством РФ. Соответствующий закон подписал президент Владимир Путин 28 апреля 2023 года. Он предусматривает лишение приобретенного российского гражданства за дискредитацию Вооруженных сил России и за совершение действий, создающих угрозу национальной безопасности.