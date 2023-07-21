Замглавы МИД России Сергей Вершинин заявил, что заявление Минобороны РФ о том, что суда в Черном море будут рассматриваться в качестве перевозчиков грузов военного назначения, касается запросов на их осмотр, чтобы убедиться, какой груз они перевозят. Об этом сообщает РИА Новости.

«Имеется в виду, что мы должны убедиться, что судно с чем-то плохим идет, это означает... запрос, осмотр при необходимости, чтобы убедиться, так это или не так», — заявил он.

Также Вершинин заявил, что переговоры по альтернативам зерновой сделки в настоящее время не ведутся. Замминистра иностранных дел также сообщил, что Россия прорабатывает новые маршруты вывоза зерна.

Зерновая сделка прекратила свое действие 17 июля, после того как Россия отказалась участвовать в ней из-за несоблюдения участниками соглашения условий, поставленных РФ.

Минобороны РФ заявляло, что с 20 июля все суда, которые идут в украинские порты Черного моря, будут считаться перевозчиками грузов военного назначения.