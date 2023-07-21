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МИД прокомментировал меморандум с ООН по вывозу российского зерна

Замглавы МИД России Сергей Вершинин прокомментировал меморандум с ООН по вывозу российского зерна, передает корреспондент «Ленты.ру».

МИД прокомментировал меморандум с ООН по вывозу российского зерна
© РИА Новости

«Мы не получали никакого уведомления от ооновской стороны по поводу того, что они хотят прекратить действие этого меморандума. (...) Таким образом, этот меморандум пока действует», — сказал он.

По его словам, Москва не изъявляла желание о прекращении меморандума с ООН.

17 июля стало известно о прекращении договоренностей по черноморской зерновой инициативе. Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, часть, касающаяся России, не выполнена до сих пор.

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