Россия прорабатывает новые маршруты вывоза зерна
Россия ведет работу над новыми маршрутами вывоза зерна после прекращения черноморской инициативы. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин на брифинге, передает ТАСС.
«Это во многом логистически-технический вопрос. Он уже прорабатывается», — сказал Вершинин.
Замглавы МИД РФ рассказал, что российская сторона ведет с африканскими странами серьезные контакты по теме доставки грузов и зерновых.
Он также добавил, что нуждающиеся страны получат от Москвы касающиеся их продовольственных потребностей заверения на саммите Россия — Африка в Санкт-Петербурге в конце июля.
До этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о желании провести в ближайшее время переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным по ситуации вокруг зерновой сделки, из которой РФ ранее вышла.