Россия ведет работу над новыми маршрутами вывоза зерна после прекращения черноморской инициативы. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин на брифинге, передает ТАСС.

«Это во многом логистически-технический вопрос. Он уже прорабатывается», — сказал Вершинин.

Замглавы МИД РФ рассказал, что российская сторона ведет с африканскими странами серьезные контакты по теме доставки грузов и зерновых.

Он также добавил, что нуждающиеся страны получат от Москвы касающиеся их продовольственных потребностей заверения на саммите Россия — Африка в Санкт-Петербурге в конце июля.