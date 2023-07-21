В России раскритиковали решение Франции давать статус беженцев уклонистам

«Вот и судебные власти Франции в антироссийском угаре подключились к поддержке предателей за деньги французских налогоплательщиков. Видимо, некуда их девать», — заявили в диппредставительстве.

Ранее французский суд по вопросам права на убежище дал уклонистам от службы в российской армии право на получение статуса беженца во Франции. Тем временем с 11 июля в России начал действовать порядок ограничения водительских прав для тех, кто не явился в военкомат в установленные сроки.