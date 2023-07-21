Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предложил Европе выполнить справедливые требования России по зерновой сделке или умерить аппетит. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Он заявил, что глава евродипломатии Жозеп Боррель обвиняет в мировом голоде Россию, однако сами европейцы не спешат делиться зерном с Африкой.

«А то как зерно Африке, Боррель и ему подобные засранцы сразу бегут в кусты», — возмутился политик.

Политик отметил, что Борреля «надо самого на строгую диету».

17 июля в Кремле заявили о приостановке участия России в зерновой сделки. Как подчеркивал глава МИД России Сергей Лавров, российская часть «вообще не выполнялась» ни по одному пункту, тогда как вывоз украинского продовольствия был обеспечен.