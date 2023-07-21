МИД РФ дал пояснения посольству КНР в связи с ущербом генконсульству Китая в Одессе

МИД России предоставил посольству Китая в Москве все необходимые пояснения о ходе специальной военной операции в связи с информацией об ущербе генконсульству КНР в Одессе. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении российского дипведомства.

"В связи с информацией об ущербе, понесенном генеральным консульством КНР в Одессе 20 июля, МИД России предоставил посольству КНР в Москве необходимые пояснения о ходе специальной военной операции России", - указали в ведомстве.

Там добавили, что все каналы коммуникации между Москвой и Пекином работают бесперебойно.

В МИД РФ подчеркнули, что стороны условились продолжать тесное взаимодействие в Москве и Пекине по всем соответствующим вопросам.