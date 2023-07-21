Таможенникам запретили использовать технику Apple в служебных целях

Федеральная таможенная служба (ФТС) РФ запретила сотрудникам таможенных органов использовать продукцию Apple в служебных целях. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на приказ службы, который датирован 20 июля.

Ограничения касаются смартфонов, ноутбуков, планшетов, смарт-часов производства Apple «при создании служебных документов и передаче любым способом» информации, которая касается служебной деятельности и выполнения должностных обязанностей. Приказ также обязывает руководящих лиц изъять ранее выданные мобильные устройства.

Напомним, что соответствующие ограничения уже действуют в госкорпорации «Ростех» и Минпромторге. Накануне пресс-служба Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России заявила, что запретила сотрудникам использовать iPhone и iPad в служебных целях еще в мае 2023 года. Также в ближайшее время аналогичные меры собирается ввести министерство цифрового развития.