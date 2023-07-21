Путин оценил профессионализм командования СВО
Командование специальной военной операцией (СВО) действует профессионально и стойко выполняет свой долг. Об этом заявил президент России Владимир Путин, его цитирует РИА Новости.
Президент отметил, что переданное Украине западное оружие иногда уступает советским образцам вооружения и военной техники.
Также Путин прокомментировал ход контрнаступления Вооруженных сил Украины. По словам главы государства, украинские войска не имеют успеха.
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