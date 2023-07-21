Путин оценил профессионализм командования СВО

Командование специальной военной операцией (СВО) действует профессионально и стойко выполняет свой долг. Об этом заявил президент России Владимир Путин, его цитирует РИА Новости.

Президент отметил, что переданное Украине западное оружие иногда уступает советским образцам вооружения и военной техники.