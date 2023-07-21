Путин: результатов контрнаступления Украины нет
Западные кураторы Украины явно разочарованы результатами контрнаступления ВСУ. Об этом на оперативном совещании Совбеза заявил президент России Владимир Путин, подчеркнув, что результатов украинского контрнаступления нет. Об этом пишет РИА Новости.
В ходе совещания российский президент отметил, что для успешного контрнаступления Украине не помогают ни колоссальные ресурсы, которые были вкачены в киевский режим, ни поставки западного оружия, ни западные наемники и советники.
«Вместе с тем, командование СВО действует профессионально. Наши солдаты и офицеры, части и соединения выполняют свой долг перед родиной мужественно, стойко, героически. Вместе с тем весь мир видит, что хваленая западная, якобы неуязвимая техника горит, а по своим тактико-техническим данным она часто уступает некоторым образцам вооружения еще советского производства. », - сказал Путин.
Он также уточнил, что по своим тактико-техническим данным западная техника часто уступает даже некоторым вооружениям еще советского периода. Президент также добавил, что запасы западного оружия истощены, а технологические возможности не позволяют быстро их пополнить. Несмотря на это, элитам США выгодно затягивание украинского конфликта.