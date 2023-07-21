Песков: заявления Киева о судах в Черном море несут опасность

Зявления Киева о том, что суда, идущие в Россию по Черному морю, будут рассматриваться как перевозящие военные грузы, несут опасность. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Непредсказуемые действия [Киева], и более того, причастность киевского режима к террористическим актам, безусловно, потенциально создает угрозу в этой области", - сказал Песков в ответ на просьбу журналиста прокомментировать заявление Минобороны Украины о том, что Киев будет считать идущие в Россию по Черному морю суда перевозящими военные грузы.

"Потому что абсолютно непредсказуемый киевский режим, он не гнушается ничем, поэтому, конечно, такие заявления непосредственно несут опасность", - указал представитель Кремля.

О разработке рекомендаций

Ситуация, связанная с судоходством в Черном море, требует глубокого анализа, только после этого можно будет делать выводы и формулировать рекомендации, заявил Песков.

"Ситуация требует глубокого анализа, анализа нашими специальными ведомствами, которые имеют отношение к этой теме. После этого уже можно будет делать выводы и формулировать рекомендации", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос о том, видит ли РФ риски для экспорта российской нефти и других товаров через Черное море после заявлений украинской стороны.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью американскому журналу Time заявил, что Киев готов пойти на любой риск, чтобы продолжить экспорт своего зерна по Черному морю, несмотря то что Россия вышла из зерновой сделки и предупредила, что будет считать все суда, которые следуют по этому морю в украинские порты, перевозчиками грузов военного назначения.

"Ситуация анализируется. Наши ответственные ведомства уже будут вырабатывать соответствующие рекомендации, с тем чтобы минимизировать опасность", - сказал Песков в ответ на вопрос о том, будет ли Россия как-то менять траекторию движения своих судов в Черном море на фоне заявлений Киева.

17 июля Россия отказалась продолжить участие в заключенной год назад зерновой сделке, предусматривавшей безопасный вывоз украинского зерна по Черному морю и создание условий для экспорта сельхозпродукции и удобрений из России, поскольку другие страны не выполнили свои обязательства в той части договоренностей, которая касалась поставок российской продукции на мировой рынок.

Позднее Министерство обороны РФ заявило, что Москва из-за прекращения зерновой сделки с 00:00 мск 20 июля будет считать все суда, которые следуют в украинские порты по Черному морю, перевозчиками грузов военного назначения, а страны флага таких судов будут считаться вовлеченными в украинский конфликт на стороне Киева. Помимо этого, в ведомстве сообщили, что несколько морских районов в северо-западной и юго-восточной частях международных вод Черного моря объявлены временно опасными для судоходства.