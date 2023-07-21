В Кремле положительно оценили новый клип SHAMAN

"Президент по-доброму относится к проявлениям творчества, которые имеют отношение к специальной военной операции. Отрадно наблюдать, что многие пишут стихи, песни. Это очень важно для поднятия патриотического духа. Так было всегда, отрадно, что есть сегодня", - сказал Песков журналистам.