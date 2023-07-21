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В Кремле положительно оценили новый клип SHAMAN

В Кремле положительно относятся к творчеству певца SHAMAN и его новому клипу, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В Кремле положительно оценили новый клип SHAMAN
© РИА Новости

Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) накануне выпустил на своем YouTube-канале новый клип "Мой бой", снятый в зоне специальной военной операции. Он посвятил песню российским военнослужащим.

"Президент по-доброму относится к проявлениям творчества, которые имеют отношение к специальной военной операции. Отрадно наблюдать, что многие пишут стихи, песни. Это очень важно для поднятия патриотического духа. Так было всегда, отрадно, что есть сегодня", - сказал Песков журналистам.

Пресс-секретарь главы государства отметил, что сам "очень положительно" оценивает творчество певца.