В Кремле анонсировали оперативное совещание Путина с Совбезом
В пятницу, 21 июля, президент России Владимир Путин проведет оперативное совещание с Совбезом по видеоконференцсвязи (ВКС). Мероприятие анонсировал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.
По его словам, поздно ночью Путин вернулся из Мурманска и сейчас работает в Кремле.
Накануне президент впервые с 2014 года посетил Мурманск, где дал старт отправке первой линии завода по производству сжиженного природного газа (СПГ) «Арктик СПГ 2». Всего намечено строительство трех линий совокупной мощностью 19,8 миллиона тонн в год.
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