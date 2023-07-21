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В Кремле анонсировали оперативное совещание Путина с Совбезом

В пятницу, 21 июля, президент России Владимир Путин проведет оперативное совещание с Совбезом по видеоконференцсвязи (ВКС). Мероприятие анонсировал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

В Кремле анонсировали оперативное совещание Путина с Совбезом
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По его словам, поздно ночью Путин вернулся из Мурманска и сейчас работает в Кремле.

Накануне президент впервые с 2014 года посетил Мурманск, где дал старт отправке первой линии завода по производству сжиженного природного газа (СПГ) «Арктик СПГ 2». Всего намечено строительство трех линий совокупной мощностью 19,8 миллиона тонн в год.

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