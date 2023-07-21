Продолжительность срочной службы в российской армии будет составлять один год, необходимости увеличивать ее до двух лет нет. Как сообщает ТАСС, об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

«У нас сегодня современный молодой человек в состоянии освоить все воинские специальности максимум за полгода», — подчеркнул он.

Депутат добавил, что сейчас боевая подготовка в войсках организована таким образом, что она имеет полугодовой цикл. В течение первого полугодия военнослужащий получает свою специальность, а после занимается совершенствованием навыков.