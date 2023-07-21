Картаполов ответил на вопрос об увеличении продолжительности срочной службы
Продолжительность срочной службы в российской армии будет составлять один год, необходимости увеличивать ее до двух лет нет. Как сообщает ТАСС, об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
«У нас сегодня современный молодой человек в состоянии освоить все воинские специальности максимум за полгода», — подчеркнул он.
Депутат добавил, что сейчас боевая подготовка в войсках организована таким образом, что она имеет полугодовой цикл. В течение первого полугодия военнослужащий получает свою специальность, а после занимается совершенствованием навыков.
Напомним, ранее Картаполов рассказал, что предложенный законопроект о повышении призывного возраста подразумевает, что его границы будут составлять от 18 до 30 лет. По его словам, верхний предел увеличат на три года, а нижний предел оставят прежним, что позволит приступить к службе в 18 лет — многие хотят пойти в армию именно в этом возрасте.