"Не надо два года служить, в этом нет никакой необходимости. У нас сегодня современный молодой человек в состоянии освоить все воинские специальности максимум за полгода", - отметил Картаполов.

Ранее в пятницу комитет Госдумы по обороне поддержал поправки ко II чтению законопроекта о повышении призывного возраста срочной службы. Как отмечал Картаполов, основная поправка подразумевает, что границы призывного возраста составят от 18 до 30 лет. При этом новые нормы о повышении призывного возраста до 30 лет не коснутся осеннего призыва 2023 года.

Речь идет о законопроекте, который внесла на рассмотрение палаты группа депутатов во главе с Картаполовым в марте, в I чтении Дума приняла документ в июне. Он предполагал прописать в законах "О воинской обязанности и военной службе" и "Об альтернативной гражданской службе" поэтапное повышение нижнего предела призывного возраста срочной службы с действующих сегодня 18 лет до 21 года. Согласно законопроекту, принятому в I чтении, в 2024 году призывной возраст предлагалось установить от 19 до 30 лет, в 2025 году - от 20 до 30 лет, в 2026 году - от 21 года до 30 лет.