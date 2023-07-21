В Госдуме назвали условие для проведения новой частичной мобилизации

Проведение новой частичной мобилизации возможно при увеличении оборотов промышленности в России. Такое условие Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Андрей Гурулев.

Парламентарий отметил, что сейчас российская промышленность в состоянии обеспечить ту группировку, которая находится в зоне проведения спецоперации.

По мнению Гурулева, главная задача на сегодня — это набор контрактников на военную службу. «Сегодня основной дорогой идем, это набор военнослужащих по контракту. На сегодняшний день уже набрано примерно 150 тысяч человек — это данные на неделю назад», — сказал депутат.

В июне президент России Владимир Путин заявил об отсутствии необходимости в дополнительной мобилизации. Тогда глава государства подчеркнул, что в ряды российской армии привлекли более 150 тысяч контрактников, что вполне закрывает потребности спецоперации.