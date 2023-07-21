В Госдуме объяснили решение сохранить нижнюю границу возраста призыва

Большое количество призывников хочет пойти служить именно в 18 лет, заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Его слова приводит «Интерфакс».

Так депутат объяснил решение возглавляемого им комитета поддержать поправку, устанавливающую границы призывного возраста в России в промежутке с 18 до 30 лет.

По словам Картаполова, новые нормы призывного возраста начнут действовать с весеннего призыва 2024 года.